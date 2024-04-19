مدفعية الاحتلال تقصف المناطق الشرقية لمدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 19 2024 - 21:44
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المقاومة الإسلامية استهدفت تجمعاً لجنود العدو في موقع بياض بليدا بقذائف المدفعية وحققت إصابة مباشرة
مجاهدو المقاومة الإسلامية استهدفوا تجمعاً لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع الراهب بقذائف المدفعية
المقاومة الإسلامية تزف الشهيد على طريق القدس محمد حسن السيد عبد المحسن فضل الله "أبو هادي" مواليد 1969 من بلدة عيناثا
قائد القوات البرية في الجيش الإيراني: مسيّرات صغيرة هاجمت أجواءنا في مدينة أصفهان ودفاعاتنا الجوية تصدّت لها
رويترز عن مسؤول إيراني: لم يحصل أي هجوم صاروخي على إيران
الرئيس الإيراني: عملية الوعد الصادق كانت خطوة ضرورية وتعد انتصارا وجلبت مزيدا من التضامن والقوة الى بلدنا
إعلام العدو: الخطوط الجوية في هولندا وسويسرا والنمسا وشركة لوفتهانزا الألمانية تلغي رحلاتها من والى "اسرائيل"
العدوان الصهيوني على قطاع غزة يدخل يومه الـ196 وسط تفاقم الكارثة الإنسانية وارتكاب الاحتلال المزيد من المجازر
الصحة في غزة: لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم
الصحة في غزة: ارتفاع حصيلة العدوان الى 34012 شهيدا و76833 اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي
سرايا القدس: قصفنا مواقع وتحشدات العدو الصهيوني المتمركزة شرق مدينة غزة وجنوبها الشرقي برشقات صاروخية من نوع (107)
وسائل إعلام فلسطينية: شهيدان وعدد من الإصابات برصاص الاحتلال في مخيم نور شمس شرق طولكرم
الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابة مسعف برصاص الاحتلال في مخيم نور شمس وقوات الاحتلال تمنع الإسعاف من الوصول إليه
مجاهدو الفصائل الفلسطينية في مخيم نور شمس يعلنون الاشتباك مع قوات الاحتلال في مخيم نور شمس وتفجير عبوات ناسفة
حماس: الواقع يؤكّد أن من يُعطِّل مسار المفاوضات ولحساباته السياسية الشخصية هو الإرهابي نتنياهو
مجموعة السبع: ندعو لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة وضمان وصول المساعدات الإنسانية وإطلاق سراح الأسرى
مجموعة السبع: نؤكد معارضتنا شن عملية عسكرية اسرائيلية في رفح ونحذر من عواقبها الكارثية
لجنة إمداد الإمام الخميني "قده" تستقبل مساهماتكم من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 01555717 -76641631 أو عبر حساب 814-14 في جميع فروع القرض الحسن
السيد الحوثي: العدو الإسرائيلي لن ينجح عبر جرائمه في تحقيق صورة نصر لجيشه بالرغم من دعم الغرب الذي لا يتوقف له
السيد الحوثي: جبهة حزب الله في تصاعد وتأثيرها على العدو مستمر وجبهة العراق مستمرة وأسهمت في عملية "الوعد الصادق"
الرئيس الإيراني السيد ابراهيم رئيسي: أي اعتداء على الأراضي الإيرانية من الكيان الصهيوني سيقابل برد حازم وسيجعله يندم
بايدن: دافعنا عن إسرائيل وساعدناها في مواجهة الهجوم واليوم نحمل إيران المسؤولية عن طريق العقوبات وقيود التصدير
لجنة إمداد الإمام الخميني "قده" تستقبل مساهماتكم من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 01555717 -76641631 أو عبر حساب 814-14 في جميع فروع القرض الحسن
مدفعية الاحتلال تقصف المناطق الشرقية لمدينة غزة
منذ 34 mins
19 April، 2024
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