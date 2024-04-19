وزراء خارجية مجموعة السبع: نحث جميع الأطراف على وقف أي تصعيد في الشرق الأوسط – موقع قناة المنار – لبنان
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April 19 2024 - 14:58

وزراء خارجية مجموعة السبع: نحث جميع الأطراف على وقف أي تصعيد في الشرق الأوسط

منذ 1 ساعة 19 April، 2024
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