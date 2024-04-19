انسحاب جرافة عسكرية صهيونية من مخيم نور شمس بطولكرم بالضفة المحتلة بعد إصابتها بشكل مباشر بالرصاص – موقع قناة المنار – لبنان
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April 19 2024 - 03:18

انسحاب جرافة عسكرية صهيونية من مخيم نور شمس بطولكرم بالضفة المحتلة بعد إصابتها بشكل مباشر بالرصاص

منذ 2 ساعة 19 April، 2024
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