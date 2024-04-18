مدفعية العدو الاسرائيلي تقصف المناطق الشرقية لحي الزيتون والشجاعية شرق مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 18 2024 - 21:14

مدفعية العدو الاسرائيلي تقصف المناطق الشرقية لحي الزيتون والشجاعية شرق مدينة غزة

منذ 13 mins 18 April، 2024
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