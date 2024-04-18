مجاهدو المقاومة الإسلامية استهدفوا تجمعا ‏لجنود العدو الإسرائيلي في حرش حانيتا بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 18 2024 - 16:38

مجاهدو المقاومة الإسلامية استهدفوا تجمعا ‏لجنود العدو الإسرائيلي في حرش حانيتا بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة

منذ 39 mins 18 April، 2024
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