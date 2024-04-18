اعضاء من اللجنة الخماسية يلتقون النائب رعد في حارة حريك – موقع قناة المنار – لبنان
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April 18 2024 - 16:38

اعضاء من اللجنة الخماسية يلتقون النائب رعد في حارة حريك

منذ 27 mins 18 April، 2024
خماسية
لبنان

استقبل رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد في مبنى الكتلة في حارة حريك  اعضاءً من اللجنةِ الخماسية وهم سفراءُ مصر وقطر وفرنسا وذلك في إطار المشاوراتِ واللقاءاتِ التي تقومُ بها اللجنةُ مع مختلفِ الاطرافِ السياسية بحثاً عن مخرجٍ يساعدُ في انجازِ الاستحقاق الرئاسي. وبعد اللقاء أكد السفيرُ المصري انَ وِجهاتِ النظرِ مع النائب رعد كانت متطابقةً لناحيةِ ضرورةِ انجازِ الاستحقاقِ الرئاسي لانَ الامرَ بات ملحاً أكثرَ من أي وقت مضى.
والتقى رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل سفراء من اللجنة الخماسية في البياضة .
بعد اللقاء قال سفير مصر علاء موسى إنهم توافقوا على عناوين رئيسية، أبرزها ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت ممكن معلنا ان اللجنة ستلتقي رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد انتهاء جولتها على الكتل السياسية .

المصدر: موقع المنار

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