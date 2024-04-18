لليومِ الخامسِ والتسعينَ بعد المئة وَاصل العدوّ الصهيونيّ ارتكابَ المجازر بحقّ الشعب الفلسطينيِّ في قطاع غزّة، وشَنّت مُقاتِلاتُه الحربية غاراتٍ عنيفةً استَهدفت منازلَ المدنيّين، مُوقِعةً العشراتِ بين شهيدٍ وجريح. وأعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، انتهاء العملية العسكرية بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، بعد أسبوع من العدوان على المنطقة.

وارتقى 13 شهيداً بعد قصف الاحتلال مجموعة من المواطنين قرب جسر الشيخ رضوان بغزة.

واستشهد 8 مواطنين بينهم سيدتان و5 أطفال، بقصف طيران الاحتلال أرضاً وغرفة سكنية في رفح جنوب قطاع غزة.

وارتقى شهداء وأصيب آخرون في قصف الاحتلال شقة سكنية في منطقة الشعف في حي الشجاعية شرق غزة.

وارتقى 4 شهداء -بينهم طفلان- بقصف الاحتلال مدرسة “شحيبر” التي تأوي نازحين في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

وشن طيران الاحتلال غارة عنيفة بالقرب من سوق مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة شعت في مخيم يبنا برفح.

وقصف طيران الاحتلال أرضاً فارغة قرب بوابة صلاح الدين على الحدود الفلسطينية المصرية في رفح.

وشنت طائرات الاحتلال الحربية غارة شرق دير البلح وسط قطاع غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة “العرابيد” في شارع الجلاء شمال قطاع غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال منزلا بصاروخين في حي الشعف شرق مدينة غزة.

وأطلقت طائرات “كواد كابتر” إسرائيلية النار تجاه منازل المواطنين في محيط دوار أبو صرار وبلوك سي ومحيط مسجد القسام ومخيم 5 بمخيم النصيرات.

وشن طيران الاحتلال غارة في محيط أبراج الفيروز في مخيم الشاطئ شمالي مدينة غزة.

وارتكب الاحتلال مجزرة جديدة في حي الشيخ رضوان في غزة، عندما قصف تجمعا للمواطنين ما أدى إلى استشهاد ٧ مواطنين وإصابة ٢٠ آخرين.

وشن طيران الاحتلال غارة في محيط تل الهوا جنوب غربي مدينة غزة.

وشنت طائرات الاحتلال غارة على منطقة أبو العجين شرقي دير البلح وسط قطاع غزة

ودمرت طائرات الاحتلال مربعًا سكنيًا في محيط منتزه كراميش شمال النصيرات.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن “الاحتلال ارتكب جريمة ضد الإنسانية في مناطق المغراقة والزهراء والمخيم الجديد شمال النصيرات، راح ضحيتها 520 شهيدا وجريحا ومفقودا، وأكثر من 13,000 وحدة سكنية خلال أسبوع”.