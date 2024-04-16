أكّد الرئيسُ الايرانيُّ السيّد اِبراهيم رئيسي اَنّ الجمهوريةَ الاسلاميةَ ستَردُّ بشكلٍ هائلٍ وواسعٍ ومُوجِعٍ على أدنى عملٍ يَستهدفُ المصالحَ الإيرانيةَ وعلى كلِّ مُرتكِبيه.

وفي اتصال هاتفي مع أمير قطر تميم بن حمد ال ثاني ، لفت الرئيس الايراني الى انه تم تنفيذ عملية الوعد الصادق بنجاح بهدف معاقبة المعتدي ، ووصف العمل الإرهابي الذي قام به الكيان الصهيوني بمهاجمة قنصلية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دمشق بأنه علامة على اليأس الناجم عن فشل الاحتلال في تحقيق أهدافه في مهاجمة غزة.

من جانبه ، اَكّد وزيرُ الخارجيةِ الايرانيّ حسين امير عبداللهيان اَنّ الهجومَ الذي شنّه الكِيانُ الصهيونيُّ على مبنى القسمِ القُنصليِّ لِسِفارةِ الجمهوريةِ الاسلاميةِ في دمشق، شَكّل انتهاكاً سافراً لِلقانونِ الدَولي؛ واصفاً الردَّ الايرانيَّ على هذا الاِجراءِ بِانّه كان ضروريّاً ومشروعاً في الوقتِ نفسِه.

كلامُ الوزيرِ الايرانيِّ جاء بعد اجتماعٍ لِلَجنةِ الامنِ القوميِّ والسياسةِ الخارجيّةِ لِمجلسِ الشُّورى الاسلاميِّ الِايرانيّ، حيث اَعلن المُتحدثُ بِاسمِ الّلجنةِ “ابو الفضل عموئي” اَنّ الوزيرَ الايرانيَّ قدّم شرحاً حول عمليةِ “الوعدِ الصادق”، مع تأكيدِه بِانّ هذا الردَّ تَمّ بناءً على الضرورة، ومن خلالِ التنسيقِ على مدى الاُسبوعَينِ الماضيَينِ في المجالِ الدَوليِّ والعسكريّ، مُشيراً اِلى اَنّ العمليةَ كانت اِجراءً مَشروعاً ومُتناسِباً ومُعتمَداً وَفقَ البندْ 51 من ميثاقِ الاممِ المتّحدة.

المصدر: موقع المنار