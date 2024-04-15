استُشهد طفلان وامرأة، في هجومين منفصلين نفذهما الاحتلال، مساء اليوم الاثنين، مستهدفَين شمال النصيرات وغربها وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر صحية باستشهاد طفلين وإصابة عدد من المواطنين برصاص جيش الاحتلال وبأربع غارات شمال النصيرات، بينما استُشهدت مواطنة وجُرح آخرون في استهداف مسيّرة إسرائيلية منزلا في منطقة السوارحة غرب مخيم النصيرات.

وأضافت المصادر، أنه تم اليوم انتشال جثامين 5 شهداء من مناطق متفرقة في خان يونس، بينما تحدثت مصادر إعلامية عن أن هناك 400 شهيد أعدمهم جيش الاحتلال بمجمع الشفاء، وأنه تم انتشال 9 جثامين من باحة المجمع لشهداء أعدمتهم قوات الاحتلال خلال اقتحامها وسيطرتها عليه.

ونسف جيش الاحتلال الإسرائيلي عددا من المنازل القريبة من منطقة وادي غزة شمال مخيم النصيرات، بينما قصفت طائراته الحربية دير البلح وسط القطاع. كما استهدف قصف مماثل محيط شارع 5 في خان يونس، والأحياء الشرقية لمدينة غزة، وتل الهوا جنوب غرب غزة.

وكانت مصادر طبية قد أعلنت، اليوم، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 33,797، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بينما ارتفعت حصيلة الإصابات إلى 76,465 منذ بدء العدوان الذي دخل يومه الـ192، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

المصدر: مواقع