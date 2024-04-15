عزت الرشق: استهداف الاحتلال الاسرائيلي للمدنيين وكل مظاهر الحياة المدنية علامات هزيمة وليست مقدمات انتصار – موقع قناة المنار – لبنان
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April 15 2024 - 22:40

عزت الرشق: استهداف الاحتلال الاسرائيلي للمدنيين وكل مظاهر الحياة المدنية علامات هزيمة وليست مقدمات انتصار

منذ 1 ساعة 15 April، 2024
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