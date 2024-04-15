القيادي في حماس عزت الرشق: الوقف الدائم لإطلاق النار هو الضمانة الوحيدة لحماية شعبنا ووقف شلال الدم والمجازر – موقع قناة المنار – لبنان
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April 15 2024 - 22:38

القيادي في حماس عزت الرشق: الوقف الدائم لإطلاق النار هو الضمانة الوحيدة لحماية شعبنا ووقف شلال الدم والمجازر

منذ 1 ساعة 15 April، 2024
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