إنفوغراف | كيان العدو أنفق 1.35 مليار دولار في ليلة واحدة خلال تصديه للهجوم الإيراني – موقع قناة المنار – لبنان
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April 15 2024 - 17:26

إنفوغراف | كيان العدو أنفق 1.35 مليار دولار في ليلة واحدة خلال تصديه للهجوم الإيراني

منذ 2 ساعة 15 April، 2024
عربي وإقليمي - كيان العدو

كيان العدو أنفق 1.35 مليار دولار في ليلة واحدة خلال تصديه للهجوم الإيراني

 

المصدر: موقع المنار

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