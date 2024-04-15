يعتقد كثير من المستخدمين أنه يمكن التخلص من البيانات المحذوفة بشكل لا رجعة فيه بمجرد إفراغ سلة المهملات في نظام التشغيل ويندوز.

ولكن في واقع الأمر يتم حذف الإشارة إلى البيانات في فهرس القرص الصلب فقط وإتاحة مساحة للكتابة فوق البيانات، وإلى أن يتم الكتابة في قطاعات الذاكرة المعنية فإنه يمكن استعادة البيانات المحذوفة بسهولة تامة بواسطة العديد من البرامج المختلفة.

وأوضح المكتب الاتحادي لأمان تكنولوجيا المعلومات أنه يمكن استعمال برنامج خاص للكتابة فوق البيانات لكي يتم حذف البيانات بشكل لا رجعة فيه ولا يمكن استردادها مرة أخرى، وعادة ما تقوم مثل هذه البرامج بالكتابة فوق البيانات مرة واحد أو عدة مرات بواسطة حروف محددة أو أرقام عشوائية، وغالبا ما تكفي هذه الطريقة لإزالة البيانات بشكل تام حسب الرغبة.

الأداة “إراسر” (Eraser) أو الممحاة

ويتضمن نظام التشغيل مايكروسوفت ويندوز أداة موثوقة ومفتوحة المصدر للكتابة فوق البيانات وإزالتها بشكل تام، وتعرف هذه الأداة باسم الممحاة، ويمكن العثور على هذه الأداة بعد تثبيتها في قائمة السياق أو من خلال النقر على الزر الأيمن للفأرة، وتتيح هذه الأداة حذف الملفات أو المجلدات مباشرة وبأمان، كما تتيح أداة الممحاة الكتابة فوق نطاقات معينة من القرص الصلب تلقائيا.

ونصح خبراء المكتب الاتحادي المستخدم، الذي يقوم ببيع حاسوبه الشخصي، بالكتابة فوق بيانات القرص الصلب بشكل كامل، بغض النظر عن نظام التشغيل المثبت على الجهاز، وخلال هذه العملية أيضا يجب الكتابة فوق أقسام الاسترداد الخاصة بالشركة المنتجة للحاسوب ونظام التشغيل.

برنامج “دبان” (DBAN)

وقد تم تطوير البرنامج “داركس بوت آند نيوك” (Darik’s Boot and Nuke) المجاني، والمعروف اختصارا باسم دبان، للاستخدام الخاص بغض النظر عن نظام التشغيل من أجل حذف الأقراص الصلبة بشكل كامل، ويتم نسخ برنامج دبان على أسطوانات “سي دي” (CD)، ويمكن استعماله لإقلاع الحاسوب.

ولا تقتصر مزايا هذا البرنامج على إمكانية تنظيف أي وسيلة تخزين بيانات في نظام التشغيل، ولكن حذف الأقسام، التي لا يمكن الوصول إليها عند التشغيل من القرص الصلب المعني، وفي حالة الأقراص الصلبة التقليدية المزودة بأقراص مغناطيسية دوارة “إتش دي دي” (HDD) فإنه يكفي استعمال برنامج دبان.

أقراص “إس إس دي” (SSD)

ولحذف البيانات بشكل كامل وبأمان من الأقراص الصلبة الحديثة “إس إس دي” (SSD) أو “إس إس إتش دي” (SSHD) أوصى الخبراء الألمان باستعمال الأمر “إيه تي إيه- إنهينسيد سيكيورتي” (ATA-Enhanced Security Erase) بشكل إضافي، ويعمل هذا الأمر على تشغيل روتين خاص بالشركة المنتجة في القرص الصلب، ويعمل على حذف القرص الصلب بالكامل بما في ذلك نطاقات الذاكرة التالفة المحتملة.

وعادة ما يحتاج المستخدم إلى الأداة المساعدة الخاصة بالشركة المنتجة لقرص الحالة الساكنة لإصدار أمر المسح الخاص، ويمكن العثور على مثل هذه الأدوات والبرامج في مواقع الويب التابعة للشركات المنتجة في نطاق المساعدة والدعم الفني.

الهواتف الذكية

ومع الهواتف الذكية فإنه يمكن حذف الذاكرة بسهولة وأمان في معظم الأحيان؛ لأن هواتف آبل آيفون والهواتف الذكية المزودة بنظام التشغيل غوغل أندرويد (بدءا من الإصدار 10) تأتي مشفرة بشكل افتراضي.

ولا يمكن لأي شخص الوصول إلى البيانات بدون المفتاح السري أو “رقم التعريف الشخصي” (PIN) أو كلمة المرور لقفل الجهاز، ولذلك يكفي إعادة إعدادات الهاتف الذكي إلى أوضاع ضبط المصنع قبل بيعه أو إعطائه للآخرين لكي يتم حذف البيانات بأمان.

المصدر: مواقع