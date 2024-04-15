المتحدث باسم الخارجية الايرانية: خطوتنا ضد “اسرائيل” كانت دفاعا عن النفس وردا على اعتداءات الكيان المحتل – موقع قناة المنار – لبنان
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April 15 2024 - 11:34

المتحدث باسم الخارجية الايرانية: خطوتنا ضد “اسرائيل” كانت دفاعا عن النفس وردا على اعتداءات الكيان المحتل

منذ 59 mins 15 April، 2024
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