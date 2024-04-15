أشادت أمانة الاعلام في حزب التوحيد العربي في بيان “بالهجوم النوعي والتاريخي الذي قامت به الجمهورية الإسلامية في إيران باستهداف كيان العدو رداً على العدوان الصهيوني على القنصلية الإيرانية في دمشق”.

ونوه البيان “بالقرار الشجاع والحكيم لقائد الثورة الإسلامية الإمام السيد علي الخامنئي بالرد ‏الحازم على العدوان الصهيوني”، مؤكداً “على الحق الطبيعي والقانوني لطهران بالدفاع عن سيادتها الوطنية”.

وقال البيان “لقد أثبتت إيران انها دولة قوية غير مرتهنة لا تفرط في حقوقها، وهي حريصة على ردع الكيان الصهيوني المتمادي في ارتكاب الجرائم والمجازر وقتل وتشريد الفلسطينيين وانتهاكه لكل المواثيق الدولية والشرائع الدينية والأخلاقية” .

ورأى البيان إن “رد إيران بعملية “الوعد الصادق” حدث تاريخي يؤسس لمشهد جديد في المنطقة والعالم وسيكون له الأثر الأكبر على مستوى القضية الفلسطينية وعلى مستوى الصراع التاريخي مع العدو الصهيوني في طريق الانتصار الحتّمي لحركات المقاومة وللشعب الفلسطيني المقاوم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام