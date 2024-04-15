سرايا القدس: قصفنا تموضعا للتحكم والسيطرة تابع للعدو الصهيوني في أرض الشيخ علي ابو مدين محيط جامعة فلسطين شمال النصيرات بوابل من قذائف الهاون العيار الثقيل – موقع قناة المنار – لبنان
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April 15 2024 - 05:26

سرايا القدس: قصفنا تموضعا للتحكم والسيطرة تابع للعدو الصهيوني في أرض الشيخ علي ابو مدين محيط جامعة فلسطين شمال النصيرات بوابل من قذائف الهاون العيار الثقيل

منذ 12 mins 15 April، 2024
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