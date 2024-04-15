قوات العدو الاسرائيلي تحاصر منزلا في قرية “دوما” جنوب نابلس بالضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 15 2024 - 00:36

قوات العدو الاسرائيلي تحاصر منزلا في قرية “دوما” جنوب نابلس بالضفة المحتلة

منذ 16 mins 15 April، 2024
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