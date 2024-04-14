إعلام العدو: الإيرانيون وضعوا معادلة جديدة تقوم على جباية ثمن من “إسرائيل” مقابل أي اغتيال لمسؤولين في دمشق أو لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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April 14 2024 - 22:54

إعلام العدو: الإيرانيون وضعوا معادلة جديدة تقوم على جباية ثمن من “إسرائيل” مقابل أي اغتيال لمسؤولين في دمشق أو لبنان

منذ 1 ساعة 14 April، 2024
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