مراسل المنار: 5 شهداء وعدد من الجرحى جراء استهداف قوات الاحتلال للنازحين الذين حاولوا العودة إلى شمال قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 14 2024 - 15:32

مراسل المنار: 5 شهداء وعدد من الجرحى جراء استهداف قوات الاحتلال للنازحين الذين حاولوا العودة إلى شمال قطاع غزة

منذ 2 ساعة 14 April، 2024
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