سي إن إن عن مسؤولين أمريكيين: الهجوم الإيراني على “إسرائيل” استمر نحو 5 ساعات – موقع قناة المنار – لبنان
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April 14 2024 - 08:46

سي إن إن عن مسؤولين أمريكيين: الهجوم الإيراني على “إسرائيل” استمر نحو 5 ساعات

منذ 3 ساعة 14 April، 2024
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