واشنطن بوست: الهجوم الإيراني وضع الجيش الإسرائيلي في حالة تأهب قصوى وتطلب من الإسرائيليين أن يتحملوا عداً تنازلياً مليئاً بالرعب لمدة أيام – موقع قناة المنار – لبنان
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April 14 2024 - 06:10

واشنطن بوست: الهجوم الإيراني وضع الجيش الإسرائيلي في حالة تأهب قصوى وتطلب من الإسرائيليين أن يتحملوا عداً تنازلياً مليئاً بالرعب لمدة أيام

منذ 60 mins 14 April، 2024
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