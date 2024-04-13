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April 13 2024 - 11:04

العدوان على غزة يدخل يومه الـ190 ومعارك عنيفة بين المقاومة وجيش العدو وسط القطاع

منذ 2 ساعة 13 April، 2024
العدوان على غزة
عربي وإقليمي - فلسطين

تواصل قوات الاحتلال الصهيوني ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، لليوم الـ190 على التوالي، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، والأحزمة النارية مع ارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90% من السكان.

وشنت طائرات الاحتلال غارات عنيفة على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وعلى المناطق الغربية لمدينة خانيونس، واطلق سلاح المدفعية قذائفه تجاه شرق مدينة غزة. كما نفذ الاحتلال غارة اصابت منزلاً في شارع أبو عريف في دير البلح ووصل عدد من الشهداء إلى مستشفى شهداء الأقصى بفعل قصف الاحتلال على مخيم المغازي وأبراج منطقتي الزهراء والأسرى. واستهدف منزلا لعائلة ثابت بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال عمارة كحيل في محيط مفترق السامر، ما أدى إلى اشتعال النيران فيها، وشنت غارة على مخيم الشاطئ بمدينة غزة. وسيطرت طواقم الدفاع المدني على حريق كبير اندلع في عمارة “كحيل” بعد استهدافها من طائرات الاحتلال في غزة. وارتقى شهيدان من بيت حانون في قصف محيط مدينة الشيخ زايد هما: محمود محمد عليان الشنباري وأحمد محمد نصر الكفارنة.

يترافق ذلك مع معارك عنيفة تخوضها مجموعات المقاومة في محيط مخيم النصيرات. وقالت سرايا القدس إنَّها أوقعت رتلاً عسكرياً مؤلفاً من ثلاث دبابات ميركافا وجرافتين من نوع D9 في حقلٍ من الالغام والعبوات البرميلية. كما نشرت سرايا القدس مشاهد لعمليات القصف التي قام بها مجاهدوها ضد جنود وتحشدات العدو في خانيونس.

وبثّ الإعلام الحربي في سرايا القدس مشاهد توثّق سيطرتها على مسيَّرة تابع لجيش الاحتلال، وتظهر لحظة إسقاط الطائرة المسيرة في محاور التقدم بمدينة خانيونس ضمن معركة طوفان الأقصى.

المصدر: موقع المنار

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