المتحدثة باسم اليونيسف: قطاع غزة من أكثر المناطق خطورة على الأطفال ومقتل 11 ألف طفل منذ بدء الحرب – موقع قناة المنار – لبنان
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April 13 2024 - 11:04

المتحدثة باسم اليونيسف: قطاع غزة من أكثر المناطق خطورة على الأطفال ومقتل 11 ألف طفل منذ بدء الحرب

منذ 2 ساعة 13 April، 2024
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