شهداء وجرحى بقصف صهيوني على بيت حانون شمال قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 12 2024 - 22:22

شهداء وجرحى بقصف صهيوني على بيت حانون شمال قطاع غزة

منذ 32 mins 12 April، 2024
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