وزارة الصحة بغزة: الاحتلال ارتكب 8 مجازر في القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية راح ضحيتها 89 شهيدا و120 مصابا – موقع قناة المنار – لبنان
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April 12 2024 - 14:06

وزارة الصحة بغزة: الاحتلال ارتكب 8 مجازر في القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية راح ضحيتها 89 شهيدا و120 مصابا

منذ 2 ساعة 12 April، 2024
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