اشتباكات عنيفة في منطقة المغراقة والأطراف الشمالية للنصيرات وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 11 2024 - 16:06

اشتباكات عنيفة في منطقة المغراقة والأطراف الشمالية للنصيرات وسط قطاع غزة

منذ 8 mins 11 April، 2024
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