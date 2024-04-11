سرايا القدس: أسقطنا طائرة صهيونية من نوع “كواد كابتر” وسيطرنا عليها خلال تنفيذها مهام استخبارية في سماء وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 11 2024 - 16:06

سرايا القدس: أسقطنا طائرة صهيونية من نوع “كواد كابتر” وسيطرنا عليها خلال تنفيذها مهام استخبارية في سماء وسط قطاع غزة

منذ 3 ساعة 11 April، 2024
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