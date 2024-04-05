إصابة 3 أطفال باعتداء قوات العدو الصهيوني عليهم بالضرب في بلدة بيت أمر شمال الخليل بالضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 5 2024 - 00:10

إصابة 3 أطفال باعتداء قوات العدو الصهيوني عليهم بالضرب في بلدة بيت أمر شمال الخليل بالضفة المحتلة

منذ 31 mins 4 April، 2024
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