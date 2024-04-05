قصف صهيوني مدفعي وجوي على مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 5 2024 - 00:10

قصف صهيوني مدفعي وجوي على مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة

منذ 31 mins 4 April، 2024
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