سرايا القدس: قصفنا عسقلان وسديروت ونيرعام ومغتصبات غلاف غزة برشقات صاروخية ردا على جرائم العدو الصهيوني بحق أبناء شعبنا – موقع قناة المنار – لبنان
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April 4 2024 - 22:24

سرايا القدس: قصفنا عسقلان وسديروت ونيرعام ومغتصبات غلاف غزة برشقات صاروخية ردا على جرائم العدو الصهيوني بحق أبناء شعبنا

منذ 9 mins 4 April، 2024
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