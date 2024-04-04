هيومن رايتس ووتش: جمعنا الكثير من الأدلة على قتل “إسرائيل” عدد كبير من المدنيين خلال أكتوبر الماضي دون وجود أهداف عسكرية – موقع قناة المنار – لبنان
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April 4 2024 - 20:36

هيومن رايتس ووتش: جمعنا الكثير من الأدلة على قتل “إسرائيل” عدد كبير من المدنيين خلال أكتوبر الماضي دون وجود أهداف عسكرية

منذ 2 ساعة 4 April، 2024
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