سرايا القدس: استهدف مجاهدونا تجمعات لجنود العدو بوابل من قذائف الهاون النظامي عيار 60 محيط مستشفي الأمل ومنطقة العرايشية في محاور تقدم غرب خانيونس – موقع قناة المنار – لبنان
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April 4 2024 - 16:44

سرايا القدس: استهدف مجاهدونا تجمعات لجنود العدو بوابل من قذائف الهاون النظامي عيار 60 محيط مستشفي الأمل ومنطقة العرايشية في محاور تقدم غرب خانيونس

منذ 2 ساعة 4 April، 2024
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