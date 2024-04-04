سرايا القدس: مجاهدونا فجروا دبابة صهيونية بعبوة “برق – صدمية” في نفس المكان وأسقطوا طائرة صهيونية مسيرة من نوع “درون” وسيطروا عليها – موقع قناة المنار – لبنان
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April 4 2024 - 16:44

سرايا القدس: مجاهدونا فجروا دبابة صهيونية بعبوة “برق – صدمية” في نفس المكان وأسقطوا طائرة صهيونية مسيرة من نوع “درون” وسيطروا عليها

منذ 2 ساعة 4 April، 2024
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