شهيدان في قصفٍ استهدف تجمعا لمواطنين في منطقة المطاحن جنوب دير البلح وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 4 2024 - 14:38

شهيدان في قصفٍ استهدف تجمعا لمواطنين في منطقة المطاحن جنوب دير البلح وسط قطاع غزة

منذ 1 ساعة 4 April، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

البث المباشر

إغلاق مشاهدة