تعليق منح الإجازات لجميع الوحدات القتالية في الجيش الصهيوني – موقع قناة المنار – لبنان
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April 4 2024 - 12:22
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الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله: ما يجري اليوم في فلسطين والعالم هو طوفان الأحرار ونأمل أن يزداد ويقوى مع الوقت
السيد نصرالله: طوفان الأقصى وضع الكيان الصهيوني على حافة الزوال ولم نعد نتحدث عن "إسرائيل" الكبرى أو العظمى
الرئيس الإيراني السيد ابراهيم رئيسي: الكيان الصهيوني على وشك الانهيار ومشاريع التسوية مقامرة خاسرة
قائد حركة أنصار الله السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي: القضية الفلسطينية قضية مركزية وشعبنا يتحرك رسميا وشعبيا لنصرتها
العدوان الصهيوني المتواصل على غزة يدخل يومه الـ181 موقعاً المزيد من الشهداء والجرحى وسط دعم أميركي وأوروبي
وزارة الصحة بغزة: ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني على القطاع الى 33037 شهيدا و 75668 اصابة منذ 7 اكتوبر الماضي
مصادر فلسطينية: القوات الصهيونية تنسحب بشكل كامل من مناطق التوغل في خان يونس جنوبي قطاع غزة
سرايا القدس بقباطية: مجاهدونا تصدوا للقوة المقتحمة لقباطية بوابل كبير من العبوات المتفجرة وإصابوا آلياتها بشكل مباشر
مراسل المنار: شهداء وجرحى جراء قصف العدو الصهيوني لمخيم المغازي ومنزل في مدينة دير البلح وقرب مستشفى النجار بمدينة رفح
المقاومة الإسلامية في العراق: مجاهدونا استهدفوا قاعدة رامات ديفيد الجوية الصهيونية بالطيران المسيّر
إعلام العدو: تعطيل خدمة الخرائط وتحديد المواقع "GPS" وسط وجنوب البلاد لتضليل الصواريخ الدقيقة والطائرات المسيّرة
إعلام العدو: رئيس شعبة الأبحاث في الاستخبارات الإسرائيلية عميت ساعر يعلن استقالته من منصبه
لتبرعاتكم لمائدة الامام زين العابدين عليه السلام هاتف 03745241 - 01277519
تعليق منح الإجازات لجميع الوحدات القتالية في الجيش الصهيوني
منذ 1 ساعة
4 April، 2024
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