قائد المعارضة الصهيونية يائير لابيد: كلّ شيء ينهار من حول “إسرائيل” وداخلها والمطلوب إنهاء هذه الحكومة المدمّرة وكافة الخيارات أمام “إسرائيل” سيئة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 4 2024 - 12:22

قائد المعارضة الصهيونية يائير لابيد: كلّ شيء ينهار من حول “إسرائيل” وداخلها والمطلوب إنهاء هذه الحكومة المدمّرة وكافة الخيارات أمام “إسرائيل” سيئة

منذ 2 ساعة 4 April، 2024
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