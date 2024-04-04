مراسل المنار: انسحاب لقوات الاحتلال من مناطق شرق خانيونس وغارات على غربها – موقع قناة المنار – لبنان
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April 4 2024 - 09:54
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لجنة إمداد الإمام الخميني "قده" تستقبل مساهماتكم في الشهر الفضيل من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 01555717 -76641631 أو عبر حساب 814-14 في جميع فروع القرض الحسن
مراسل المنار: انسحاب لقوات الاحتلال من مناطق شرق خانيونس وغارات على غربها
منذ 8 mins
4 April، 2024
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