المقاومة الاسلامية في العراق تعلن انها استهدفت بواسطة الطيران المسيّر هدفا حيويا في اسدود بفلسطين المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 4 2024 - 09:54

المقاومة الاسلامية في العراق تعلن انها استهدفت بواسطة الطيران المسيّر هدفا حيويا في اسدود بفلسطين المحتلة

منذ 29 mins 4 April، 2024
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