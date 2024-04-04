4 شهداء بينهم طفلين رضيعين بقصف طائرات الاحتلال لمنزل عائلة ابو دراز في تل السلطان غرب رفح جنوب قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 4 2024 - 01:24

4 شهداء بينهم طفلين رضيعين بقصف طائرات الاحتلال لمنزل عائلة ابو دراز في تل السلطان غرب رفح جنوب قطاع غزة

منذ 29 mins 4 April، 2024
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