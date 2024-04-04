شهداء وجرحى نتيجة قصف الاحتلال لمنزل في حي تل السلطان غرب رفح – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 4 2024 - 01:24

شهداء وجرحى نتيجة قصف الاحتلال لمنزل في حي تل السلطان غرب رفح

منذ 40 mins 4 April، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

البث المباشر

إغلاق مشاهدة