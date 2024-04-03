خليل موسى

أقيمت الأربعاء مراسم تشييع عسكري مهيب لشهداء القنصلية الايرانية في دمشق، تقدمه وزير الدفاع السوري العماد علي محمود عباس إلى جانب السفير الإيراني في سورية د. حسين أكبري وعدد من كبار الضباد في الجيش العربي السوري.

التشييع انطلق على صوت معزوفتي الشهيد والوداع لفرقة المراسم العسكرية السورية، من مشفى يوسف العظمة العسكري في العاصمة دمشق، من ثم تابع التشييع ليواصل مراسمه في منطقة السيدة زينب والصلاة على الشهداء في المقام الشريف أمام ضريح الحوراء زينب (ع).

وزير الدفاع السوري احتفى فخراً بشهداء الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فهم شهداء محور المقاومة، وقد وصفهم بشركاء الدم والدفاع.

المصدر: موقع المنار