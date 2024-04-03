خليل موسى

فتحت سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية أبوابها لتلقي العزاء بشهداء قنصليتها في دمشق، حيث وصل عدد من الوفود الرسمية والشعبية ووفود طلابية لتقديم واجب العزاء بشهداء الحرس الثوري الذين ارتقوا العدوان الصهويني على منبنى القنصلية الإيرانية.

مؤكداً على حق بلاده في الرد وبنفس المستوى تحدث السفير الإيراني حسين أكبري عن هذه الجريمة التي اخترقت كل المواثيق والأعراف الدولية



استشهاد القادة في محور المقاومة هو مناسبة للحديث عن تكامل الساحات المشتعلة في دول المحور، حيث أكد السيد محمود الموسوي مسؤول حركة النجباء العراقية في سورية على أن عزيمة المقاومين إنما تزاد باستشهاد قاداتهم ورفاقهم المجاهدين، مشيراً إلى ما يستجد على الساحة العراقية كجبهة إسناد لغزة في معركة طوفان الأقصى..

إدانة واضحة من جاء أبرز دول أميركا اللاتينية للعدوان الصهيوني على القنصلية الإيرانية في دمشق، متبعة بوصف العدوان بالجريمة النكراء كما أكد لويس ماريانو فرنانديس رودريغيس السفير الكوبي في سورية، متوسعاً في حديثه عن معايير القانون الدولية وموقف متكامل من أميركا اللاتينة.



النصر مؤكد كما يشير وزير السياحة السوري محمد مارتيني، والإيمان بالمبدأ الموحد هو ما يجعل محور المقاومة المتماسك على كل المستويات.



المصدر: موقع المنار