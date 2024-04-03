أكد الامام السيد علي خامنئي أن “فشل الكيان الصهيوني في غزة سيستمر”، وشدد على أن “الجهود اليائسة مثل تلك التي قاموا بها في سوريا لن تنقذهم من ذلك فيما سيتم صفعهم بهذا الإجراء”.

وقال الامام الخامنئي في كلمته خلال لقائه كبار المسؤولين الايرانيين الاربعاء إن “فشل الكيان الصهيوني في غزة سيستمر وهذا الكيان سيكون على وشك الانحدار والانحلال”، وتابع “ما تقوم به إسرائيل لن ينقذها من الفخ الذي أوقعت نفسها، فيه وهي في طريقها إلى الزوال”، واضاف “سيرى شبابنا تحرير القدس وسيصلون في الأقصى ويحتفل العالم الإسلامي بنهاية الكيان المحتل”.

ورأى الامام الخامنئي ان “يوم القدس سيكون هذا العام بمثابة احتجاج دولي ضد الكيان الصهيوني الغاصب، أي أنه إذا كانت الدول الإسلامية فقط تحتفل بيوم القدس في السنوات السابقة، فإن يوم القدس هذا العام سيتم الاحتفال به بشكل كبير في الدول غير الإسلامية”.

المصدر: قناة العالم