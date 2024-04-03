اعلام العدو: الجيش الاسرائيلي قرر استدعاء جنود الاحتياط للدفاع الجوي في إطار تقييم للوضع الامني وتحسبا لرد ايران على غارة دمشق – موقع قناة المنار – لبنان
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April 3 2024 - 23:14
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الإمام الخامنئي: الكيان الصهيوني وقع في مصيدة لا نجاة منها في غزة وهو يصبح يوميا أضعف وأقرب إلى الزوال أكثر فأكثر
الإمام الخامنئي: سيرى شبابنا تحرير القدس وسيصلون في الأقصى ويحتفل العالم الإسلامي بنهاية الكيان المحتل
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله: ما يجري اليوم في فلسطين والعالم هو طوفان الأحرار ونأمل أن يزداد ويقوى مع الوقت
السيد نصرالله: طوفان الأقصى وضع الكيان الصهيوني على حافة الزوال ولم نعد نتحدث عن "إسرائيل" الكبرى أو العظمى
السيد نصرالله: طوفان الأقصى هز أسس المشروع الكيان ودعائمه وأعمدته وسيترك آثارا خطيرة وكبيرة لن يستطيع الكيان ترميمها
السيد نصرالله: يجب أن نعمل للخروج من المعركة منتصرين وشامخين وأن نلحق الهزيمة بالعدو وكل من يقف وراءه
السيد نصرالله: التحية لجبهات الاحتضان كإيران الثابتة إلى جانب فلسطين برغم ما تتعرض له وسوريا التي تتعرض للعدوان يوميا
الرئيس الإيراني السيد ابراهيم رئيسي: الكيان الصهيوني على وشك الانهيار ومشاريع التسوية مقامرة خاسرة
السيد رئيسي: الجمهورية الاسلامية الإيرانية تدعم المقاومة وتؤكد على شرعية الشعب الفلسطينية في مواجهة العدو الغاصب
السيد رئيسي: الهجوم الإرهابي الذي قام به الكيان الصهيوني على قنصلية الجمهورية الإسلامية في دمشق لن يمر دون عقاب
هنية: طوفان الأقصى وحدت جبهات المقاومة من لبنان إلى فلسطين واليمن والعراق بدعم وإسناد من إيران
هنية: متمسكون بمطالبنا بوقف دائم لإطلاق النار وانسحاب شامل من القطاع وعودة النازحين وإبرام صفقة لتبادل الأسرى
الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة: من الضروري وحدة المقاومة لمواجهة مشاريع تفتيت دول المنطقة خدمة لإسرائيل
النخالة: المقاومة في لبنان والعراق وسوريا واليمن وقفت داعمة للأشقاء في غزة ولإيران دورها الداعم للمقاومة الفلسطينية
قائد حركة أنصار الله السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي: القضية الفلسطينية قضية مركزية وشعبنا يتحرك رسميا وشعبيا لنصرتها
السيد الحوثي: نقول للشعب الفلسطيني إن اليمنيين لن يألوا جهدا لتقديم المساعدة وثابتون على هذا الموقف
الأمين العام لمنظمة بدر العراقية هادي العامري: للمقاومة العراقية دور مبدئي بنصرة غزة ومصممة على إنهاء الاحتلال الأميركي
المقاومة الإسلامية استهدفت مجموعة من جنود العدو أثناء قيامهم بتحصين موقع المرج بقذائف المدفعية وأوقعت اصابات مؤكدة
المقاومة الإسلامية تزف الشهيد المجاهد على طريق القدس حسن إبراهيم علول (حسن) مواليد 2003 من بلدة السكسكية الجنوبية
سرايا القدس تزف الشهيد المجاهد محمد عبد العزيز الرنتيسي الذي ارتقى على حدود فلسطين المحتلة في جنوب لبنان
العدوان الصهيوني المتواصل على غزة يدخل يومه الـ180 موقعاً المزيد من الشهداء والجرحى وسط دعم أميركي وأوروبي
مراسل المنار: شهداء وجرحى جراء قصف العدو الصهيوني لمخيم المغازي ومنزل في مدينة دير البلح وقرب مستشفى النجار بمدينة رفح
سرايا القدس: قصفنا مستوطنة كيسوفيم برشقة صاروخية
لجنة إمداد الإمام الخميني "قده" تستقبل مساهماتكم في الشهر الفضيل من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 01555717 -76641631 أو عبر حساب 814-14 في جميع فروع القرض الحسن
اعلام العدو: الجيش الاسرائيلي قرر استدعاء جنود الاحتياط للدفاع الجوي في إطار تقييم للوضع الامني وتحسبا لرد ايران على غارة دمشق
منذ 2 ساعة
3 April، 2024
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