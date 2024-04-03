اعلام العدو: الجيش الاسرائيلي قرر استدعاء جنود الاحتياط للدفاع الجوي في إطار تقييم للوضع الامني وتحسبا لرد ايران على غارة دمشق – موقع قناة المنار – لبنان
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April 3 2024 - 23:14

اعلام العدو: الجيش الاسرائيلي قرر استدعاء جنود الاحتياط للدفاع الجوي في إطار تقييم للوضع الامني وتحسبا لرد ايران على غارة دمشق

منذ 2 ساعة 3 April، 2024
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