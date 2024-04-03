كتائب شهداء الأقصى: قصفنا بقذائف الهاون تمركزا لجنود العدو وآلياتهم العسكرية شمال مدينة خانيونس – موقع قناة المنار – لبنان
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April 3 2024 - 12:30

كتائب شهداء الأقصى: قصفنا بقذائف الهاون تمركزا لجنود العدو وآلياتهم العسكرية شمال مدينة خانيونس

منذ 1 ساعة 3 April، 2024
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