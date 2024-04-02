إعلام العدو: إصابة طبيب في تشكيل الكوماندوز بالجيش الإسرائيلي بجروح خطيرة جنوب قطاع غزّة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 2 2024 - 19:14

إعلام العدو: إصابة طبيب في تشكيل الكوماندوز بالجيش الإسرائيلي بجروح خطيرة جنوب قطاع غزّة

منذ 59 mins 2 April، 2024
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