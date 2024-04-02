كتائب القسام: ننعى الشهيد القائد الكبير محمد رضا زاهدي (أبو مهدي) وإخوانه الذين قضوا شهداء على طريق القدس أمس في قصف صهيوني غادر على العاصمة السورية دمشق – موقع قناة المنار – لبنان
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April 2 2024 - 19:12

كتائب القسام: ننعى الشهيد القائد الكبير محمد رضا زاهدي (أبو مهدي) وإخوانه الذين قضوا شهداء على طريق القدس أمس في قصف صهيوني غادر على العاصمة السورية دمشق

منذ 2 ساعة 2 April، 2024
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