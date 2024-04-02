مصادر فلسطينية: طائرات مروحية لجيش الاحتلال هبطت شرق خانيونس – موقع قناة المنار – لبنان
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April 2 2024 - 15:30

مصادر فلسطينية: طائرات مروحية لجيش الاحتلال هبطت شرق خانيونس

منذ 2 ساعة 2 April، 2024
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