إعلام العدو: منذ اندلاع الحرب تم علاج أكثر من 6400 مصاب من رجال ونساء الجيش الإسرائيلي وحوالي 21٪ منهم يعالجون من إصابات عقلية – موقع قناة المنار – لبنان
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April 2 2024 - 11:26

إعلام العدو: منذ اندلاع الحرب تم علاج أكثر من 6400 مصاب من رجال ونساء الجيش الإسرائيلي وحوالي 21٪ منهم يعالجون من إصابات عقلية

منذ 39 mins 2 April، 2024
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