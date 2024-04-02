الخارجية الصينية: مصدومون جراء الاستهداف الذي أسفر عن مقتل سبعة من موظفي منظمة إنسانية في غزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 2 2024 - 11:26

الخارجية الصينية: مصدومون جراء الاستهداف الذي أسفر عن مقتل سبعة من موظفي منظمة إنسانية في غزة

منذ 43 mins 2 April، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

البث المباشر

إغلاق مشاهدة